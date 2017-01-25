Osmanlıspor kazanmayı hatırladı
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 17:04
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında 4 maçtır kazanamayan Osmanlıspor, grubun puansız ekibi Kırklarelispor'u ağırladı.
Ankara temsilcisi 90 dakika boyunca güçsüz rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Osmanlı, Adrien Regattin ve Raul Rusescu(2)'nun golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Osmanlıspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kırklarelispor ise grubu 0 puanla son sırada tamamladı.
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