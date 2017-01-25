Osmanlı tur için beklemede
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:58
Kupada A Grubu'nda iddiası kalmayan Kırklareli'yi ağırlayacak 9 puan ve averajla 3'üncü durumdaki Osmanlıspor, Son 16 bileti alıp moral kazanmak istiyor. Son 3 maçından yenik ayrılan Başkent ekibi, üçlü averaj hesaplarının yapılma ihtimalinin bulunduğu grupta, Kırklareli'yi devirip şanlıurfaspor-Gaziantepspor karşılaşmasına kulak kesilecek.
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