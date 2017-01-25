Kayseri kupada moral arıyor

Ligde sıkıntılı durumdaki Kayserispor, kupada Son 16 biletiyle moral kazanmak istiyor. D Grubu'nda hem Süper Lig hem de grup lideri Beşiktaş'ı yarın konuk edecek sarı-kırmızılılar'a 1 puan yetiyor. Yeni transferlerden Efe Halil ve takımın golcülerinden Deniz Türüç, Kara Kartal karşısında turlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.