 Kayseri kupada moral arıyor - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Kayseri kupada moral arıyor

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:59

Ligde sıkıntılı durumdaki Kayserispor, kupada Son 16 biletiyle moral kazanmak istiyor. D Grubu'nda hem Süper Lig hem de grup lideri Beşiktaş'ı yarın konuk edecek sarı-kırmızılılar'a 1 puan yetiyor. Yeni transferlerden Efe Halil ve takımın golcülerinden Deniz Türüç, Kara Kartal karşısında turlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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