Kayseri kupada moral arıyor
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Salı 23:59
Ligde sıkıntılı durumdaki Kayserispor, kupada Son 16 biletiyle moral kazanmak istiyor. D Grubu'nda hem Süper Lig hem de grup lideri Beşiktaş'ı yarın konuk edecek sarı-kırmızılılar'a 1 puan yetiyor. Yeni transferlerden Efe Halil ve takımın golcülerinden Deniz Türüç, Kara Kartal karşısında turlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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