 İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Amed Sportif maçında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 16:57

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail, Karavaiev, Samed, Caner, Salih, Stoch, Robin van Persie.

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Sneijder_W Sneijder_W

Boşuna masraf ediyorlar kupayı kimin alacağı belli. Müzemizde yer kalmadı ama olsun. Gerekirse AVM'lerde depo kiralarız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 25.01.2017 17:07
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