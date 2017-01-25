İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Amed Sportif maçında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 16:57
İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail, Karavaiev, Samed, Caner, Salih, Stoch, Robin van Persie.
Boşuna masraf ediyorlar kupayı kimin alacağı belli. Müzemizde yer kalmadı ama olsun. Gerekirse AVM'lerde depo kiralarız.cevapla 25.01.2017 17:07
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