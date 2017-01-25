 Gollü maçta gülen taraf Paşa! - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Gollü maçta gülen taraf Paşa!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 6. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 20:00

Kasımpaşa Kenny Otigba, Cristian Guanca ve Titi'nin penaltı golüyle 3-0 öne geçti.

Rizespor 65 ve 67'de Edomwonyi ve Oğulcan Çağlayan ile skoru 3-2'ye getirsede galibiyet için yetmedi.

Kasımpaşa mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15 yaptı ve 1. sıraya yükselerek son 16 turuna lider çıktı. Çaykur Rizespor ise 13 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

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