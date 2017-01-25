 Bursaspor 3 puanla veda etti - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Bursaspor 3 puanla veda etti

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu maçında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 12:00

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Bursaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor'la karşılaştı.

Konuk ekip, 76. dakikada Mert Örnek'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçerken 90+1. dakikada Bursaspor'da Bogdan Stancu penaltı atışından faydalanamadı.

Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca yeşil beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından grupta üçüncü sıradaki Bursaspor 8 puana yükselirken, Ümraniyespor G Grubu'nu 9 puanla ikinci sırada tamamladı.

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