Bursaspor 3 puanla veda etti
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu maçında Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 12:00
Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Bursaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor'la karşılaştı.
Konuk ekip, 76. dakikada Mert Örnek'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçerken 90+1. dakikada Bursaspor'da Bogdan Stancu penaltı atışından faydalanamadı.
Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmayınca yeşil beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından grupta üçüncü sıradaki Bursaspor 8 puana yükselirken, Ümraniyespor G Grubu'nu 9 puanla ikinci sırada tamamladı.
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