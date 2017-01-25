Bursa Tunahan’la sahaya çıkacak
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 00:00
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda çıkma şansı bulunmayan Bursaspor, prestij maçında bugün lider Ümraniye'ye konuk olacak. Adanaspor yenilgisi sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yolları ayıran Timsah, karşılaşmaya U21 takımı antrenörü olan, eski oyuncularından Tunahan Akdoğan'la çıkacak.
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