 Bursa Tunahan’la sahaya çıkacak - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Bursa Tunahan’la sahaya çıkacak

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 00:00

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda çıkma şansı bulunmayan Bursaspor, prestij maçında bugün lider Ümraniye'ye konuk olacak. Adanaspor yenilgisi sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yolları ayıran Timsah, karşılaşmaya U21 takımı antrenörü olan, eski oyuncularından Tunahan Akdoğan'la çıkacak.

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