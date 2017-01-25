1 puan yeten Urfa, galibiyet istiyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Son 16'ya kalacak takımı belirleyecek kritik maçta G.Antepspor'la karşılaşacak lider Şanlıurfa'ya 1 puan hatta 1-0'lık yenilgi dahi yetiyor. Ancak sarı-yeşilliler'de Başkan İsmail Bağıban zafer peşinde. Bağıban, "Galip gelerek lider çıkmak istiyoruz. İlk maçta 3-0 gibi net skorla galip gelmiştik. Beraberlik hatta 1-0 mağlubiyet dahi çıkmamıza yarıyor ancak biz kazanmayı hedefliyoruz" dedi.