Trabzonspor gruptan çıkamadı

Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çaldı.

A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi Kızılcabölükspor'u öne geçiren golü 42. dakikada Emir Can Sayar kaydetti.

Maçın ikinci devresinde Gümüşhanespor beraberlik için baskılarını artırırken konuk ekipte Ali Özgün 87. dakikada kaydettiği golle maça 1-1'lik eşitliği getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Gümüşhanespor'da Mehmet Cansın Çiçek 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından, H Grubu'nda ikinci sırad bulunan Gümüşhanespor puanını 9'a yükseltirken son sıradaki Kızılcabölükspor 2 puana ulaştı.

Böylece, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Atiker Konyaspor'un ardından Gümüşhanespor adını son 16'ya yazdırdı.



TRABZONSPOR'UN TURNUVAYA VEDA ETTİ

26 Ocak Perşembe günü oynanacak maçta 6 puanlı Trabzonspor'un 11 puanla lider Konyaspor'u yenmesi halinde bile durum ikili averajdan dolayı değişmeyecek zira Gümüşhanespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda Gümüşhane temsilcisi deplasmanda oynanan ilk maçı 2-1 kazanmış, ikinci karşılaşma ise 0-0 berabere tamamlanmıştı.



