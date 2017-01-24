 Son maçta yenişemediler - Türkiye Kupası - 24 Ocak 2017 Salı

Son maçta yenişemediler

Sancaktepe Belediyespor ile İnegölspor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son grup maçında 0-0 berabere kaldı.

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Türkiye Kupası 24 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 24 Ocak 2017, Salı 13:52

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Sancaktepe Belediyespor, sahasında İnegölspor'u ağırladı.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan iki ekibin mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Sancaktepe 4 puanla üçüncü, İnegölspor ise 2 puanla grupta dördüncü sırada yer aldı.

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