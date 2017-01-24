Lider Tuzla beraberlikle bitirdi
Ziraat Türkiye kupası E Grubu 6. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Elazığspor'u konuk etti.
Türkiye Kupası 24 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 24 Ocak 2017, Salı 11:55
E Grubu'nda Galatasaray'ın önünde lider bulunan Tuzlaspor 6. hafta maçında sahasında Elazığspor'u ağırladı.
Tuzla Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 12.00'de başladı, maçta Gürel Uzuner düdük çaldı.
Mücadelere rv sahibi ekibin 63. dakikada Melik Derin'le bulduğu gole Vartaş Elazığspor'dan Timur Özgöz 73. akikada karşılık verdi ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardundan Tuzlaspor puanını 13'e yükselterek bir üst tura çıkarken grupta son sırada bulunan Elazığspor kupaya 2 puanla veda etti.
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