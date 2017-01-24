Akhisar turladı

15. dakikada Akhisar Belediyespor'da Onur Ayık, Reşo Akın ile girdiği mücadele sırasında yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Olcan Adın'ın kullandığı penaltıda, kaleci Evren Özyiğit gole izin vermedi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 61. dakikasında Akhisar Belediyespor öne geçti. Vaz Te'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Adıgüzel'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Müsabaka, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





Bu sonuçla 11 puana ulaşan ve G Grubu'nu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen Akhisar Belediyespor, son 16 turuna yükseldi. Akhisar Belediyespor'un gruptaki konumu ve bir üst turdaki rakibi yarın oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçının ardından belli olacak.

Aydınspor 1923 ise grup müsabakalarını 5 puanla tamamladı ve kupaya veda etti.