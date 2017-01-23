 Bilet fiyatları belli oldu - Türkiye Kupası - 23 Ocak 2017 Pazartesi

Bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

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Türkiye Kupası 23 Ocak 2017, Pazartesi

Güncelleme: 23 Ocak 2017, Pazartesi 12:29

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00' da satışa sunulacaktır."

Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Batı balkon: 40 TL
Batı alt: 40 TL
Doğu alt: 30 TL
Kuzey alt-Kuzey üst: 5 TL
Güney alt: 60 TL
Misafir: 75 TL

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