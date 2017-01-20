Ölüm grubu

Ziraat Türkiye Kupası'nda A2'den yayınlanan maçta A Grubu'nda G.Antepspor, Osmanlıspor'u 2-0 yenerek Son 16'yı son maça bıraktı. Süper Lig'de üst üste 8 maçtır kaybeden Güneydoğu ekibi, bu galibiyetle moral kazanırken gruptaki hesapları da alt üst etti. 5'te Orkan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hakan topu sektirdi. Dönen topu önünde bulunan Kolar, Hakan'ın hatasını affetmedi ve ağları havalandırdı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede de iyi oynayan taraf kırmızı-siyahlılar oldu. Numan ve Aminu'yla net fırsatları değerlendiremeyen Osmanlı, beraberlik şansını kullanamadı. Doğanay, 84'te Sefa'nın pasıyla sol çaprazdan girdi; kaleciyle karşı karşıya güze bir aşırtmayla sonucu belirledi: 2-0. ANTEP,



URFA'YA GİDİYOR

Osmanlı'ya ilk 21- kaybeden G.Antepspor, maçı 2-0 kazanıp puanları eşitledi ve gol farkıyla ikili averajda rakibini geride bırakarak 2'inci sıraya çıktı. Son maçta 12 puanla lider Şanlıurfa'ya konuk olacak kırmızı-siyahlılar ile Kırklareli'yi ağırlayacak Osmanlı kazanırsa 3 takım aynı puana ulaşacak ve grupta Son 16'ya çıkacak iki takım üçlü averajla belirlenecek.



AVANTAJ ŞANLIURFA'DA

Hesapların karıştığı A Grubu'nda TFF 1. Lig takımı Şanlıurfaspor, A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada deplasmanda 2'inci Lig Kırmızı Grup'tan Kırklarelispor'u 2-0 yenerek zirveyi ele geçirdi. 19'da Oktay ve 72'de Oktay'ın asistinde Artun'la grupta hiçbir iddiası kalmayan rakibini mağlup eden sarı-yeşilliler, 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Güneydoğu ekibi, grupta Gaziantepspor'un Osmanlıspor'u mağlup etmesiyle Son 16 turunu gruptaki 6. ve son hafta karşılaşmalarına bıraktı. Şanlıurfa, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği Gaziantepspor'dan puan aldığı takdirde tur atlayacak; yenilmesi durumunda Osmanlı-Kırklareli karşılaşmasının sonucuna göre Son 16'ya çıkacak takım belirlenecek