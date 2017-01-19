Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniye fırtınası yaşanıyor. Geçen sezon 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar, A Spor'dan yayınlanan G Grubu maçında 2. Lig Kırmızı Grup'tan Aydınspor'u Abdullah'la devirip Son 16'ya adını yazdırdı; bu sonuç Bursaspor'un da elenmesine yol açtı. Şöyle ki; TFF 1. Lig'de son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan, kupada da Akhisar'dan sonra, Aydın'ı da deplasmanda deviren Ümraniye liderliğe yükseldi.



GEÇEN SEZON DA AMED

İlk maçta 3-3 berabere kaldığı Bursa'yı 4-1 yenen Akhisar, 8 puanla ikinciliğe geriledi. 5 puandaki rakibine ikili averajla üstünlük kurdu ve Bursa veda etti. Timsah geçen sezon da Son 16'da evinde Amed'e 2-1 yenilip elenmişti.



AVANTAJ AKHİSAR'DA

G Grubu'nda 2'incilik yarışı ise nefesleri kesecek. Akhisar, Aydın'la karşı karşıya gelecek. İlk maç 2-2 sona ererken, siyah-beyazlılar, kazanırsa Son 16'ya kalacak. ilk maçın skoruyla biterse gol averajıyla Akigo turlayacak.



ÜÇLÜ AVERAJ TİMSAH'A YARAMIYOR

Aydınspor'un Akhisar'ı, Bursaspor'un da Ümraniye'yi yenmesi durumunda üç takımın da puanı 8 olacak. Üçlü averaja kalacak sıralamada yeşil-beyazlılar ne Akhisar'a ne de Aydın'a (1-0, 1-1) karşı üstünlüğü olmadığından veda edecek. Bu durumda Aydın, Son 16 biletini alacak.