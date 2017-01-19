 Süper Karavaiev - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Süper Karavaiev

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Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:55

F.Bahçe'nin Zorya takımından kiraladığı Oleksandr Karavaiev, sarı-lacivertli formayla ilk resmi golünü Gençlerbirliği'ne attı. 24'te Stoch'un ortasını kafayla filelere yollayan Ukraynalı, 90 dakika sahada kalırken futboluyla da beğenildi. Menemen maçında asist yapan 20 yaşındaki Caner ise A takımda 2. golünü attı.

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