Süper Karavaiev
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:55
F.Bahçe'nin Zorya takımından kiraladığı Oleksandr Karavaiev, sarı-lacivertli formayla ilk resmi golünü Gençlerbirliği'ne attı. 24'te Stoch'un ortasını kafayla filelere yollayan Ukraynalı, 90 dakika sahada kalırken futboluyla da beğenildi. Menemen maçında asist yapan 20 yaşındaki Caner ise A takımda 2. golünü attı.
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