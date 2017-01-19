 Sivas, Gekas’la turladı - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Sivas, Gekas’la turladı

Göztepe’nin 4, Sivas’ın 1 topunun direkte patladığı A Spor’daki maçta Yiğido, ilk maçta 1-0 yenildiği Göztepe’yi Kerim ve Gekas’la İzmir’de devirip ikili averajla tur atladı.

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Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada F Grubu'nda, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Sivasspor ikili averajla M.Başakşehir'den sonra Son 16 biletini kapan 2'inci takım oldu. İlk maçta evinde 1-0 yenildiği rakibini 48'de Kerim ve 57'de Yunan yıldızı Gekas'ın golleriyle deviren Yiğido, 1 gol farkla turlayan takım oldu.

ŞANSSIZ GEORGE
Son derece keyifli bir maça sahne olan mücadelede Göztepe direkleri geçemedi. 7'de Umut, 28 ve 47'de George, 90+3'te Jahovic direğe takıldı. Sivas'ta ise 35'te Emre direği geçemedi.

FETHİ SEKİN TEZAHÜRATLARI
İzmir'deki hain terör saldırısında şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin Göztepe-Sivasspor maçında da anıldı. Her iki takım taraftarları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" ve "Fethi Sekin" tezahüratlarıyla terörü lanetledi.

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