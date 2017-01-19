Sivas, Gekas’la turladı
Göztepe’nin 4, Sivas’ın 1 topunun direkte patladığı A Spor’daki maçta Yiğido, ilk maçta 1-0 yenildiği Göztepe’yi Kerim ve Gekas’la İzmir’de devirip ikili averajla tur atladı.
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:28
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada F Grubu'nda, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Sivasspor ikili averajla M.Başakşehir'den sonra Son 16 biletini kapan 2'inci takım oldu. İlk maçta evinde 1-0 yenildiği rakibini 48'de Kerim ve 57'de Yunan yıldızı Gekas'ın golleriyle deviren Yiğido, 1 gol farkla turlayan takım oldu.
ŞANSSIZ GEORGE
Son derece keyifli bir maça sahne olan mücadelede Göztepe direkleri geçemedi. 7'de Umut, 28 ve 47'de George, 90+3'te Jahovic direğe takıldı. Sivas'ta ise 35'te Emre direği geçemedi.
FETHİ SEKİN TEZAHÜRATLARI
İzmir'deki hain terör saldırısında şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin Göztepe-Sivasspor maçında da anıldı. Her iki takım taraftarları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" ve "Fethi Sekin" tezahüratlarıyla terörü lanetledi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kasımpaşa'dan yarım düzine gol
-
Yiğidolar gruptan çıkmayı gar...
-
Oleksandr Karavaev ilk golünü...
-
Bravo gençler...