 Şanlıurfaspor liderlik koltuğunda - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Şanlıurfaspor liderlik koltuğunda

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor deplasmanda Kırklarelispor'un konuğu oldu.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 12:53

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 13.00'te başladı.

Onur Karabaş'ın düdük çaldığı maçta Şanlıurfaspor'a 3 puanı getiren golleri 19. dakikada Oktay Delibalta ve 72. dakikada Artun Akçakın kaydetti.

Maçtan 2-0 galip ayrılan Şanlıurfaspor 12 puana ulaşarak liderlik koltuğuna otururken, Kırklarelispor ise 5. hafta sonunda da puanla tanışamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler