Şanlıurfaspor bileti kaptı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor deplasmanda Kırklarelispor'un konuğu oldu.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 13.00'te başladı.

Onur Karabaş'ın düdük çaldığı maçta Şanlıurfaspor'a 3 puanı getiren golleri 19. dakikada Oktay Delibalta ve 72. dakikada Artun Akçakın kaydetti.

Maçtan 2-0 galip ayrılan Şanlıurfaspor 12 puana ulaşarak liderlik koltuğuna otururken gruptan çıkmayı da garantiledi; Kırklarelispor ise 5. hafta sonunda da puanla tanışamadı.



