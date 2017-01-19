Şanlıurfaspor bileti kaptı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor deplasmanda Kırklarelispor'un konuğu oldu.
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 12:53
Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 13.00'te başladı.
Onur Karabaş'ın düdük çaldığı maçta Şanlıurfaspor'a 3 puanı getiren golleri 19. dakikada Oktay Delibalta ve 72. dakikada Artun Akçakın kaydetti.
Maçtan 2-0 galip ayrılan Şanlıurfaspor 12 puana ulaşarak liderlik koltuğuna otururken gruptan çıkmayı da garantiledi; Kırklarelispor ise 5. hafta sonunda da puanla tanışamadı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kasımpaşa'dan yarım düzine gol
-
Yiğidolar gruptan çıkmayı gar...
-
Oleksandr Karavaev ilk golünü...
-
Bravo gençler...