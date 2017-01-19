 Menemen elendi F.Bahçe turladı - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Menemen elendi F.Bahçe turladı

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:26

A Spor'un yayınladığı maçta C Grubu'nda 2'inci Lig Beyaz Grup'tan Amed, Kırmızı Grup'tan Menemen'le 2-2 kaldı. Menemen, kazanmak zorunda olduğu maçta beraberliğe razı oldu ve havlu attı. Bu sonuçla ikinci Fenerbahçe, Son 16 turuna adını yazdırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler