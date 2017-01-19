Menemen elendi F.Bahçe turladı

A Spor'un yayınladığı maçta C Grubu'nda 2'inci Lig Beyaz Grup'tan Amed, Kırmızı Grup'tan Menemen'le 2-2 kaldı. Menemen, kazanmak zorunda olduğu maçta beraberliğe razı oldu ve havlu attı. Bu sonuçla ikinci Fenerbahçe, Son 16 turuna adını yazdırdı.