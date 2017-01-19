Köybaşı çıldırdı

Çime takılıp düşerken rakibinin dengesini bozan ve penaltıya neden olan oyuncuya hakem Ümit Öztürk 'son adam' kuralından kırmızı kart gösterdi. Ancak İsmail'in yeni kural gereği sarı görmesi gerektiği belirtildi. Köybaşı sahadan çıkarken Ümit Öztürk'e tepki gösterirken, 4. hakemle de tartıştı.



ADVOCAAT: KIRMIZI ÇOK AĞIR

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "70 dakikaya yakın 10 kişiyle 2-2 iyi skor. Bazı oyuncularım mücadeleleriyle F.Bahçe'de kalmak istediklerini bize gösterdi. İsmail'in pozisyonunda penaltı verilebilir ama kırmızı yerine sarı kart çıkması daha doğru olurdu" dedi. Advocaat, transfer konusunda ise, "Mehmet Ekici'yi beğeniyoruz. İstediğimizi de Trabzon'a gösterdik. Sözleşmesinin bitimine 4 ay kalmış birini bırakmamalarını tuhaf buluyorum. 14 gün var; Kim gelecek göreceğiz. Bizim kimi istediğimizden çok kim bizi istiyor o önemli" dedi.





