Köybaşı çıldırdı
G.Birliği ile oynanan ilk maçta 'kaptan' çıkıp 10. dakikada kırmızı kart gören İsmail Köybaşı dün de 26'da kızardı.
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:57
Çime takılıp düşerken rakibinin dengesini bozan ve penaltıya neden olan oyuncuya hakem Ümit Öztürk 'son adam' kuralından kırmızı kart gösterdi. Ancak İsmail'in yeni kural gereği sarı görmesi gerektiği belirtildi. Köybaşı sahadan çıkarken Ümit Öztürk'e tepki gösterirken, 4. hakemle de tartıştı.
ADVOCAAT: KIRMIZI ÇOK AĞIR
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "70 dakikaya yakın 10 kişiyle 2-2 iyi skor. Bazı oyuncularım mücadeleleriyle F.Bahçe'de kalmak istediklerini bize gösterdi. İsmail'in pozisyonunda penaltı verilebilir ama kırmızı yerine sarı kart çıkması daha doğru olurdu" dedi. Advocaat, transfer konusunda ise, "Mehmet Ekici'yi beğeniyoruz. İstediğimizi de Trabzon'a gösterdik. Sözleşmesinin bitimine 4 ay kalmış birini bırakmamalarını tuhaf buluyorum. 14 gün var; Kim gelecek göreceğiz. Bizim kimi istediğimizden çok kim bizi istiyor o önemli" dedi.
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