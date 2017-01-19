 Gençlere şans - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Gençlere şans

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Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:54

FENERBAHÇE, Gençlerbirliği karşısına genç ve yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le çıktı. Advocaat; Yiğithan, Caner, Savaş'ın yanı sıra U19 takımının stoperi Kadir Kaan Özdemir'i de 11'de oynadı. Adanaspor maçının 11'inden yalnız Aatıf ile Ozan forma giydi. Yedek kulübesinde sadece 4 oyuncu yer aldı.

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