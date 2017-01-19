 Gaziantep'ten altın değerinde 3 puan - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Gaziantep'ten altın değerinde 3 puan

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta mücadelesinde Gaziantepspor sahasında Osmanlıspor'u ağırladı.

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Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 15:52

Çağatay Şahan'ın düdük çaldığı karşılaşma saat 16.00'da başladı.

Gaziantep Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri mücadelenin henüz 5. dakikasında Daniel Kolar ve 84. dakikada Doğanay Kılıç kaydetti.

Kırmızı siyahı ekip, 2-0 galip ayrıldığı mücadelenin ardından puanını 9'a yükseltirken Osmanlıspor 9 puanda kaldı.

A Grubu'nun 6. haftasında Gaziantepspor lider Şanlıurfaspor'un konuğu olacak, Osmanlıspor ise sahasında son sıradaki puansız Kırklarelispor'u ağırlayacak.

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