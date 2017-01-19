Gaziantep'ten altın değerinde 3 puan
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta mücadelesinde Gaziantepspor sahasında Osmanlıspor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 15:52
Çağatay Şahan'ın düdük çaldığı karşılaşma saat 16.00'da başladı.
Gaziantep Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri mücadelenin henüz 5. dakikasında Daniel Kolar ve 84. dakikada Doğanay Kılıç kaydetti.
Kırmızı siyahı ekip, 2-0 galip ayrıldığı mücadelenin ardından puanını 9'a yükseltirken Osmanlıspor 9 puanda kaldı.
A Grubu'nun 6. haftasında Gaziantepspor lider Şanlıurfaspor'un konuğu olacak, Osmanlıspor ise sahasında son sıradaki puansız Kırklarelispor'u ağırlayacak.
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