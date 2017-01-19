Başakşehir G.Saray'ı bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Amasyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve grubundan lider olarak çıkmayı garantiledi. Galatasaray, grubun son maçında 24 Erzincanspor'dan puan alması halinde bir üst turda Medipol Başakşehir ile eşleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile golsüz berabere kaldı.



Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Medipol Başakşehir, puanını 13'e yükseltti. Yeni Amasyaspor ise 5. maçı sonunda ilk puanını aldı.



Bu arada Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden Egemen Korkmaz ve Caiçara, ilk resmi maçlarına Yeni Amasyaspor karşısında çıktı.