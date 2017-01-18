Yiğidolar gruptan çıkmayı garantiledi
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücaelesinde Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 15:55
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Mustafa Öğretmencioğlu düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan mücadelede konuk ekip Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 49. dakikada Kerim Avcı, 57. dakikada ise Theofanis Gekas kaydetti.
2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından Yiğidolar 9 puana ulaşarak F Grubu'nda ikinci sıraya yükselirken 3. sıraya gerileyen Göztepe 6 puanda kaldı.
Böylece, Göztepe'ye ilk maçta 1-0 yenilen Sivasspor, 2-0'lık galibiyet sonrası ikili averajla gruptan çıkmayı garantilemiş oldu.
Sivasspor iyi bir futbolcu kazandı. Kerim Avcı. Afferim Kerim. Yolun ve bahtın açık olsun. M.Bakkal bu oyuncu değerlendirir.cevapla 18.01.2017 18:14
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
20.00 | Gençlerbirliği - Fene...
-
CANLI | Kasımpaşa - Sancaktepe...
-
Ümraniyespor bileti kaptı
-
Trabzonspor kendini ateşe attı