Vaz Te'den yine gol şov

Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda A2'den yayınlanan futbol ziyafetinde Akhisar Bld., Portekizli golcüsü Vaz Te'nin 4 gollü şovuyla deplasmanda Bursa'yı devirdi. Maça Bursa baskılı başladı ama golü bulan Akhisar oldu. Henüz 2'de kaleciyle karşı karşıya kalan kupa golcüsü Ricardo Vaz Te, çalımlarla önce Mert, sonra Şamil'i geçip boş kaleyi havalandırdı. Bursa 20'de yeni transfer Onur'un vuruşunda Fatih'ten dönen topu ağlarla buluşturan Deniz'le beraberliği yakaladı. İlk yarının sonucunu Vaz Te belirledi. Muğdat, 38'de sağdan pasını çıkardı. Sissoko topun üzerinden atladı; geriden gelen Portekizli golcü, Mert'i 2'nci kez avladı: 1-2.



ERTUĞRUL'DAN YİNE PENALTI

İkinci yarıda da görüntü değişmedi. Bursa bastırdı, Ege ekibi kontralarla tehlike yarattı. Yine bu kontralardan birinde Vaz Te, Mert'le karşı karşıya pasını Muğdat'a verdi. Muğdat'ın boş kaleye şutunda, Ertuğrul elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Akhisar'la ilk maçta da iki penaltıya sebebiyet veren genç stoper büyük talihsizlik yaşadı. Vaz Te penaltıdan hat-trick yaptı. GOLE doymayan 30 yaşındaki forvet, 87'de 18 üzerinden sert bir vuruşla Akhisar'ın tüm gollerinin altına imza atıp şov yaptı. Yeşil-siyahlılar zirveyi ele geçirirken, Timsah Son 16 için işini zora soktu.



HAMZAOĞLU İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Bursa'daki şok skor sonrası taraftarlar Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nu istifaya çağırdılar. 'Hamzaoğlu istifa' tezahüratları yapan Bursasporlular, futbolculara da büyük tepki gösterdi. Daha önce ligde G.Birliği yenilgisi sonrası yine istifa çağırısı yapılan Hamzaoğlu, takımı bırakma kararı almış ancak yönetimin çabaları sonucu bu kararından vazgeçmişti.