Ümraniyespor bileti kaptı
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde Aydınspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 13:58
Adnan Menderes Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golü 40. dakikada Abdullah Halman kaydeti ve Ümraniyespor zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından 9 puana ulaşan Ümraniyespor 5. hafta maçları sonunda G Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşerek gruplardan çıkmayı garantiledi. Grupta son sıradaki Aydınspor 1923 ise 5 puanda kaldı.
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