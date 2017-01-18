Tuzla mucizesi
A Spor’dan yayınlanan maçta mavi-beyazlılar, deplasmanda 3. Lig 1. Grup takımı 24 Erzincanspor’u 78’de Kıvanç’ın attığı golle devirdi; Son 16’ya adını lider yazdırdı.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:25
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında ilk sürpriz, Murat Erdoğan başkanlığında Türk futbolunun önemli isimleri Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk yönetimiyle Türkiye'nin gündemine oturan Tuzlaspor'dan geldi. Lider mavi-beyazlılar Galatasaray'ın da yer aldığı E Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan maçta, iddiası devam eden 24 Erzincanspor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İstanbul ekibi aradığı golü ikinci devrede buldu. Kıvanç 78'de ağları havalandırıp, Son 16 turunun kapısını açtı. Kırmızı-siyahlılar'da ise 90'da Yavuz kırmızı kart gördü. Galatasaray'ı büyük bir sürprizin altına imza atarak yenen Tuzlaspor, bu başarısını gruptan lider olarak çıkmayı garantileyerek taçlandırdı.
'TARİFİ İMKANSIZ MUTLULUK'
Erzincanspor'u yenerek gruptan lider çıkmayı garantileyen Tuzlaspor'da Teknik Direktör Aydın Kaldırım, tarih yazdıklarını söyledi. Kaldırım, "G.Saray galibiyetini Erzincan'la taçlandırıp Son 16'ya kaldık. Tarifi imkansız bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.
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