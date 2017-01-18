 Rizespor fırsat tepti - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

Rizespor fırsat tepti

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:27

A Spor'daki maçta B Grubu'nda daha önce Son 16'yı garantileyen Ç.Rize, 2. Lig Kırmızı Grup'tan İnegöl'le yenişemedi. Yeşil-mavililer, grubu lider bitirme fırsatını Kasımpaşa'nın bugün kaybetmemesi durumunda rakibiyle yapacağı son karşılaşmaya bıraktı.

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