Menemen uzatmada puan kurtadı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Amed Sportif sahasında Menemen Belediyespor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 11:46
Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan maç sat 12.00'de başladı.
Oktay Taş'ın düdük çaldığı karşılaşmada ilk gol 18. dakikada Amed Sportif'ten Bartu Kurtuldu'nun ayağından gelirken 43. dakikada ev sahibi ekipte forma giyen Şevket Güngör'ün kendi kalesine attığı golle skora 1-1'lik denge geldi.
Amed Sportif'te 87. dakikada Deniz Naki attığı golle takımını yeniden öne geçirse de 90+4. dakikada Alberk Koç attığı golle skora tekrar denge getirdi: 2-2.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Amed Sportif 4 puana ulaşarak C Grubu'nda 3. sıraya yükselirken 3 puanda kalan Menemen Belediyespor son sıraya geriledi.
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