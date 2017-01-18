 Konyaspor Son 16 turunda - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

Konyaspor Son 16 turunda

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta A.Konyaspor, 3. Lig 1. Grup'tan Kızılcabölükspor'u 21'de Kerim'in kendi kalesine attığı golle devirdi. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla Son 16'yı garantiledi.

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