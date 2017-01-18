Kayserispor turu son maça bıraktı
Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda A2'den yayınlanan maçta D Grubu'nda Kayserispor, TFF 1. Lig'den Boluspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Son 16 yolunda önemli bir adım attı. Boluspor'un kazanması halinde, Kayserispor gruptaki son maçında Beşiktaş'tan puan alırsa turu garantileyecek.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER HABERLER
tüm haberler