 Kayserispor turu son maça bıraktı - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

Kayserispor turu son maça bıraktı

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda A2'den yayınlanan maçta D Grubu'nda Kayserispor, TFF 1. Lig'den Boluspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Son 16 yolunda önemli bir adım attı. Boluspor'un kazanması halinde, Kayserispor gruptaki son maçında Beşiktaş'tan puan alırsa turu garantileyecek.

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