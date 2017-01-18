Heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 6 maçla devam ediyor. Türkiye'nin Kupası'nda; B Grubu'nda 18.00'de Kasımpaşa-Sancaktepe Bld., C Grubu'nda 12.00'de Amed-Menemen Bld., 20.00'de Gençlerbirliği-Fenerbahçe, F Grubu'nda 16.00'da Göztepe-Sivasspor, G Grubu'nda 14.00'te Aydınspor 1923-Ümraniyespor ve H Grubu'nda 14.00'te Gümüşhanespor- Trabzonspor maçları oynanacak. A Spor; Kasımpaşa- Sancaktepe Bld., Amed-Menemen Bld., Göztepe-Sivasspor, Aydınspor 1923-Ümraniyespor, A2; Gençlerbirliği-Fenerbahçe, Gümüşhanespor-Trabzonspor mücadelelerini yayınlayacak. Kupa haftasında ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.



F.BAHÇE VE TRABZON A2'DE

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



A Grubu

Yarın 13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfa Onur Karabaş A Spor

Yarın 16.00 Gaziantep-Osmanlı Çağatay Şahan A2



B Grubu

Bugün 18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Bld. Özkan Çeliker A Spor



C Grubu

Bugün 12.00 Amed-Menemen Bld. Oktay Taş A Spor

Bugün 20.00 G.Birliği-Fenerbahçe Ümit Öztürk A2



D Grubu

Yarın 18.00 Beşiktaş-Darıca G.Birliği Erkan Özdamar A2



F Grubu

Bugün 16.00 Göztepe-Sivasspor M. Öğretmenoğlu A Spor

Yarın 20.00 M.Başakşehir-Y.Amasya Koray Gençerler A Spor



G Grubu

Bugün 14.00 Aydın 1923-Ümraniye Hakan Ceylan A Spor



H Grubu

Bugün 14.00 Gümüşhane-Trabzonspor Suat Arslanboğa A2