 20.00 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

20.00 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Kupada G.Birliği’ne konuk olacak sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 18:58

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. maçında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Heyecan fırtınası Türkiye'nin yeni kanalı A2'den yayınlanacak. Sarı-lacivertli takım, sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in forma giyemeyeceği maçı kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grubun diğer karşılaşmasında saat 12.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.

STAT: 19 MAYIS
SAAT: 20.00
YAYIN: a2
FENERBAHÇE: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Salih, Stoch, Caner, Karavaev, Aatif.
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Kulusic, Serdar Gürler, Scekic, Dos Santos, Ring, Aydın, Issah, Halil İbrahim, Khalili.

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