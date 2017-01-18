20.00 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Kupada G.Birliği’ne konuk olacak sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. maçında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Heyecan fırtınası Türkiye'nin yeni kanalı A2'den yayınlanacak. Sarı-lacivertli takım, sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Mehmet Topal ve Simon Kjaer'in forma giyemeyeceği maçı kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grubun diğer karşılaşmasında saat 12.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.



STAT: 19 MAYIS

SAAT: 20.00

YAYIN: a2

FENERBAHÇE: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Salih, Stoch, Caner, Karavaev, Aatif.

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Kulusic, Serdar Gürler, Scekic, Dos Santos, Ring, Aydın, Issah, Halil İbrahim, Khalili.



