Konyaspor tek golle turladı
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 16:49
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol 21. dakikada Kerim Bölük(kk)'den geldi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 11'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılcabölükspor ise 1 puanla son sırada kaldı ve gruptan çıkma şansını yitirdi.
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