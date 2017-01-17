 Konyaspor tek golle turladı - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2017 Salı

Konyaspor tek golle turladı

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 16:49

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol 21. dakikada Kerim Bölük(kk)'den geldi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 11'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılcabölükspor ise 1 puanla son sırada kaldı ve gruptan çıkma şansını yitirdi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler