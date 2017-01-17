Konyaspor tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, Kızılcabölükspor'u evinde 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol 21. dakikada Kerim Bölük(kk)'den geldi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 11'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılcabölükspor ise 1 puanla son sırada kaldı ve gruptan çıkma şansını yitirdi.