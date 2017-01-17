G.Saray tur kapısını araladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Elazığspor'u Podolski ve Eren'in ikişer golüyle 4-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 21:42
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Elazığspor, evinde Galatasaray'la karşılaştı. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan ve atv'den naklen yayınlanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 4-1 kazandı.
Kupadaki ilk 4 haftada aldığı kötü sonuçlarla ilk 2 şansını zora sokan Cimbom bu galibiyetle nefes aldı ve tur kapısını araladı.
Sarı-kırmızılı ekip 9. dakikada Podolski'nin attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapattı.
Eren Derdiyok 59 ve 74. dakikalarda attığı 2 golle takımını rahatlattı. Elazığspor'un maçtaki tek golünü 84. dakikada penaltıdan Timur kaydederken Lukas Podolski 90+3'te maçın skorunu belirledi: 4-1
Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Riekerink'in ekibi 2. sıraya yükseldi.
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçında sahasında 24 Erzincanspor'u ağırlayacak.
Burumaya acayip bir haller olmuş...Bir havalara girmiş...Adam BENCİLLİĞİN ZİRVESİNDE...Önlem alınmazsa başa bela olur...Dikkat...cevapla 17.01.2017 21:49
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