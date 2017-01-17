Göztepe-Sivasspor maçının stadı değişti
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda yarınki Göztepe-Sivasspor karşılaşması, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 14:42
Daha önce Bornova Stadı'nda oynanacağı açıklanan maç, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Stadı'nda yapılacak.
Medipol Başakşehir'in bir üst tura çıkmayı garantilediği, Yeni Amasyaspor'un ise şansının kalmadığı F Grubu'nda altışar puana sahip Sivasspor ile Göztepe ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
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