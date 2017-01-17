Göztepe-Sivasspor maçının stadı değişti

Daha önce Bornova Stadı'nda oynanacağı açıklanan maç, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Stadı'nda yapılacak.

Medipol Başakşehir'in bir üst tura çıkmayı garantilediği, Yeni Amasyaspor'un ise şansının kalmadığı F Grubu'nda altışar puana sahip Sivasspor ile Göztepe ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.