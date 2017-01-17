 Tuzlaspor tur atladı - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2017 Salı

Tuzlaspor tur atladı

Tuzlaspor, 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi ve puanını 12'ye yükselterek gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi.

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Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 11:50

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında lider Tuzlaspor, grup ikincisi 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf 78. dakikada Kıvanç Salihoğlu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Tuzlaspor oldu. 24 Erzincanspor'da Yavuz Özsevim 90+1. dakikada rakibine yaptığı faulden sonra doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve ev sahibi takım maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Tuzlaspor puanını 12'ye çıkarttı ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

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