Bursa'da Vaz Te şov!
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 17:37
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta mücadelesinde Bursaspor, Akhisar Belediyespor'u ağırladı. Biri penaltıdan olmak üzere 4 golle yıldızlaşan Vaz Te takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Bursaspor'un tek golü ise Deniz Yılmaz'dan geldi.
Bu sonuçla Akhisar puanını 8'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursaspor ise 5 puanla 3. sıraya geriledi.
Bu arada Bursaspor'un yeni transferleri Boban Jovic ve Onur Atasaray, ilk kez resmi bir maçta yeşil-beyazlı formayı giydi.
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