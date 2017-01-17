Bursa'da Vaz Te şov!

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta mücadelesinde Bursaspor, Akhisar Belediyespor'u ağırladı. Biri penaltıdan olmak üzere 4 golle yıldızlaşan Vaz Te takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Bursaspor'un tek golü ise Deniz Yılmaz'dan geldi.

Bu sonuçla Akhisar puanını 8'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursaspor ise 5 puanla 3. sıraya geriledi.



Bu arada Bursaspor'un yeni transferleri Boban Jovic ve Onur Atasaray, ilk kez resmi bir maçta yeşil-beyazlı formayı giydi.



