 Bursa'da Vaz Te şov! - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2017 Salı

Bursa'da Vaz Te şov!

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Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 17:37

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta mücadelesinde Bursaspor, Akhisar Belediyespor'u ağırladı. Biri penaltıdan olmak üzere 4 golle yıldızlaşan Vaz Te takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Bursaspor'un tek golü ise Deniz Yılmaz'dan geldi.

Bu sonuçla Akhisar puanını 8'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursaspor ise 5 puanla 3. sıraya geriledi.

Bu arada Bursaspor'un yeni transferleri Boban Jovic ve Onur Atasaray, ilk kez resmi bir maçta yeşil-beyazlı formayı giydi.

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