Futbol ziyafeti
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. ve 6. hafta programları açıklandı. Kupada iki haftalık aradan sonra futbol ziyafeti; atv, A2 ve A Spor ekranlarında.
Türkiye Kupası 12 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 12 Ocak 2017, Perşembe 00:14
Türkiye'nin kupası; Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yine Turkuvaz Medya kanallarında yaşanacak. Kupa heyecanını HD kalitesinde şifresiz olarak ekranlara getiren ATV ve A Spor ile Türk televizyonculuğunun yeni yüzü A2 kanalları, 5'inci ve 6'ncı hafta karşılaşmalarını naklen ekranlara getirecek. Şifresiz futbol keyfi ATV, A Spor ve A2 kanallarının şifresiz olarak ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Salı günü Elazığ- Galatasaray maçıyla başlayacak olan iki haftalık futbol ziyafeti, 26 Ocak Perşembe günü Kayseri-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak. 9 günlük süreçte 32 maç oynanacak. 8 grupta ilk iki takımın bir üst tura çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda, 6'ncı hafta sonunda gruplar büyük ölçüde şekillenecek.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Maçın geliri şehit Sekin'in ailesine...
-
Gençler’den farklı tarife
-
Gençler farka koştu
-
Urfa 7 maç sonra