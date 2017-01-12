 Futbol ziyafeti - Türkiye Kupası - 12 Ocak 2017 Perşembe

Futbol ziyafeti

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. ve 6. hafta programları açıklandı. Kupada iki haftalık aradan sonra futbol ziyafeti; atv, A2 ve A Spor ekranlarında.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 12 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 12 Ocak 2017, Perşembe 00:14

Türkiye'nin kupası; Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yine Turkuvaz Medya kanallarında yaşanacak. Kupa heyecanını HD kalitesinde şifresiz olarak ekranlara getiren ATV ve A Spor ile Türk televizyonculuğunun yeni yüzü A2 kanalları, 5'inci ve 6'ncı hafta karşılaşmalarını naklen ekranlara getirecek. Şifresiz futbol keyfi ATV, A Spor ve A2 kanallarının şifresiz olarak ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Salı günü Elazığ- Galatasaray maçıyla başlayacak olan iki haftalık futbol ziyafeti, 26 Ocak Perşembe günü Kayseri-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak. 9 günlük süreçte 32 maç oynanacak. 8 grupta ilk iki takımın bir üst tura çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda, 6'ncı hafta sonunda gruplar büyük ölçüde şekillenecek.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler