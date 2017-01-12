Türkiye'nin kupası; Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yine Turkuvaz Medya kanallarında yaşanacak. Kupa heyecanını HD kalitesinde şifresiz olarak ekranlara getiren ATV ve A Spor ile Türk televizyonculuğunun yeni yüzü A2 kanalları, 5'inci ve 6'ncı hafta karşılaşmalarını naklen ekranlara getirecek. Şifresiz futbol keyfi ATV, A Spor ve A2 kanallarının şifresiz olarak ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak Salı günü Elazığ- Galatasaray maçıyla başlayacak olan iki haftalık futbol ziyafeti, 26 Ocak Perşembe günü Kayseri-Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlanacak. 9 günlük süreçte 32 maç oynanacak. 8 grupta ilk iki takımın bir üst tura çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda, 6'ncı hafta sonunda gruplar büyük ölçüde şekillenecek.





