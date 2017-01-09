Gençler’den farklı tarife
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu erteleme maçında G.Birliği, Amed’i Politevich, Rantie (2), Serdar (pen) ve Ferhat ile 5-0 yendi
Türkiye Kupası 09 Ocak 2017, Pazartesi
Güncelleme: 09 Ocak 2017, Pazar 22:54
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu erteleme maçında Amed Sportif, Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu. Amed kaptanı Şehmus Özer'in elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen maç Antalya'da oynandı. G.Birliği'nin gollerini, 48'de Politevich, 60 ve 73'te Rantie, 69'de penaltıdan Serdar ve 75'te Ferhat kaydetti. Amed'de Mansur Çalar maçın 62. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
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