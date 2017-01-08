Gençler farka koştu
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu erteleme maçında Gençlerbirliği, Amed Sportif'i 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.
Türkiye Kupası 08 Ocak 2017, Pazar
Güncelleme: 08 Ocak 2017, Pazar 13:59
Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanan karşılaşmada Koray Gençerler düdük çaldı.
Saat 14.00'te başlayan mücadelede Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Sergey Politevich, 60. ve 73. dakikalarda Tokelo Rantie, 68. dakikada penaltıdan Serdar Gürler ve 75. dakikaa Ferhat Görgülü kaydetti.
Amed Sportif'te 52. dakikada sarı kart gören Mansur Çalar 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından C Grubu'nun lideri Gençlerbirliği puanını 12'ye yükseltirken son sıradaki Amed Sportif 1 puanda kaldı.
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