Urfa 7 maç sonra
Türkiye Kupası 01 Ocak 2017, Pazar
Güncelleme: 01 Ocak 2017, Cumartesi 18:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlı'ya evinde 3-0 yenilen Şanlıurfa'nın 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-yeşilliler, ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol birden gördü.
YAPRAK DÖKÜMÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa'yla 10 kişi berabere kalan Aydın'da yaprak dökümü yaşanıyor. Teknik Direktör Göksel Özdemir ve stoper Gurur ile yollarını ayıran Efe'de Burakcan ve Samed de gönderildi.
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