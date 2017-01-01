Urfa 7 maç sonra

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlı'ya evinde 3-0 yenilen Şanlıurfa'nın 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-yeşilliler, ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol birden gördü.



YAPRAK DÖKÜMÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa'yla 10 kişi berabere kalan Aydın'da yaprak dökümü yaşanıyor. Teknik Direktör Göksel Özdemir ve stoper Gurur ile yollarını ayıran Efe'de Burakcan ve Samed de gönderildi.