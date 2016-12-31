 Sercan’dan özür - Türkiye Kupası - 31 Aralık 2016 Cumartesi

Sercan’dan özür

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Türkiye Kupası 31 Aralık 2016, Cumartesi

Güncelleme: 31 Aralık 2016, Cumartesi 01:07

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'daki maçta 2. Lig'den Aydın'la evinde 1-1 berabere kalan Bursa'da kaptan Sercan Yıldırım özür diledi. Takımının golünü atan Sercan, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İyi çalışıp durumu düzeltmek elimizde" dedi.

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