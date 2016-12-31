Sercan’dan özür
Türkiye Kupası 31 Aralık 2016, Cumartesi
Güncelleme: 31 Aralık 2016, Cumartesi 01:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'daki maçta 2. Lig'den Aydın'la evinde 1-1 berabere kalan Bursa'da kaptan Sercan Yıldırım özür diledi. Takımının golünü atan Sercan, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İyi çalışıp durumu düzeltmek elimizde" dedi.
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