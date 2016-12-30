Zirve Osmanlı’nın

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda A2'den yayınlanan liderlik maçında Osmanlıspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup edip liderlik koltuğuna oturdu. Osmanlı'nın ilk maçta Başkent'te sürpriz bir şekilde 2-1 yenildiği Urfa, Kemal Kılıç'ın gelişiyle birlikte ligde 4 ve kupada 3 maçtır mağlup olmazken, ligde ve kupada 3'er galibiyete imza atmıştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Osmanlı şov vardı. ERDAL'DAN



JENERİKLİK FÜZE

Gol perdesini 53'te soldan ceza sahasına giren, kalecinin yanından plaseyle ağları havalandıran Muhammed açtı. Şaban'ın 79'da eline çarpan topta hakem penaltı verdi. Musa penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Soldan kullanılan kornerde Erdal ceza sahası dışından 85'te gelişine müthiş bir füze çıkardı ve skoru ilan etti. Osmanlı, rakibini ikili averajda geçip lider oldu.



'ÜÇ KULVARDA DA VARIZ'

Osmanlı Teknik Direktörü M. Reşit Akçay, 3-0'lık zafer sonrası Avrupa'da, ligde ve kupada hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Akçay, "Urfa maçı liderlik için büyük önem taşıyordu. Kupaya da verdiğimiz önemi sahadaki as kadromuzla gösterdik. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.



4 YABANCI 11'DE 6'SI KULÜBEDE

Avrupa'da ve ligde ses getiren Osmanlıspor'un Ziraat Türkiye Kupası'na da ne kadar önem verdiği Şanlıurfa maçı kadrosundan ortaya çıktı. Karşılaşmada 11'inde 4 yabancı futbolcusuna yer veren mor-sarılıların yedek kulübesinde de Vrsajevic, Szukala, Pinto, Regattin, Umar ve Diabate'yle 6 yabancısı görev bekledi.