Vedat Muric bilerek kaçırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan G.Birliği-Amed maçında ilginç anlar yaşandı.
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:36
Başkent ekibi 3-0 öndeyken 28'de Tekin'le Vedat Muriç'in hava topu mücadelesine hakem penaltı kararı verdi. Amedliler yoğun bir şekilde itiraz etti. Beyaz noktaya gelen Muriç ise topu farklı bir şekilde kalecinin yanından dışarıya attı.
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