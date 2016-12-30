Vedat Muric bilerek kaçırdı

Başkent ekibi 3-0 öndeyken 28'de Tekin'le Vedat Muriç'in hava topu mücadelesine hakem penaltı kararı verdi. Amedliler yoğun bir şekilde itiraz etti. Beyaz noktaya gelen Muriç ise topu farklı bir şekilde kalecinin yanından dışarıya attı.