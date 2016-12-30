 Vedat Muric bilerek kaçırdı - Türkiye Kupası - 30 Aralık 2016 Cuma

Vedat Muric bilerek kaçırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan G.Birliği-Amed maçında ilginç anlar yaşandı.

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Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma

Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:36

Başkent ekibi 3-0 öndeyken 28'de Tekin'le Vedat Muriç'in hava topu mücadelesine hakem penaltı kararı verdi. Amedliler yoğun bir şekilde itiraz etti. Beyaz noktaya gelen Muriç ise topu farklı bir şekilde kalecinin yanından dışarıya attı.

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