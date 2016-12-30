Ümraniye kavgaya karıştı
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:38
Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda deplasmanda Akhisar'ı 1-0 yenen Ümraniyespor futbol takımının İstanbul'a dönüşlerinde Sabiha Gökçen Havaalanı'nda kavgaya karıştıkları öne sürüldü. Bir havaalanı şirketinin yer hizmeti görevlileriyle sözlü tartışmanın fiziki tartışmaya dönmesiyle bir personelin yaralandığı öğrenildi. Yöneticilerin yaralanan personelden özür dilediği belirtildi.
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