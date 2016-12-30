Timsah kupada kayıp
Bursaspor, A Spor’un yayınladığı maçta Aydınspor ile berabere kaldı. Gruptaki ilk maçta yenildiği rakibine yine diş geçiremeyen yeşil-beyazlılar G Grubu’nda liderlik fırsatını tepti
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:37
Bursaspor, A Spor'dan yayınlananan G Grubu mücadelesinde, Spor Toto 2. Lig ekibi Aydınspor karşısında yine puan kaybetti: 1-1. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, evinde de 2 puan bırakıp liderlik mücadelesinde yara aldı. Aydınspor, 36'da Ömer Karancı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Timsah, Sercan Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Aydınspor, Berat Ali Genç ile eşitliği sağladı ve mücadele 1-1 berabere bitti.
HAMZAOĞLU TEBRİK ETTİ
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, rakibi tebrik ettiklerini söyledi. Kupa maçına çok forma şansı bulamayan oyuncularla çıkmayı tercih ettiklerini vurgulayan tecrübeli hoca, "Rakibimizi kutluyorum. Eksik kalmalarına rağmen iyi bir mücadele sergilediler" ifadesini kullandı.
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