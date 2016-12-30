Timsah kupada kayıp

Bursaspor, A Spor'dan yayınlananan G Grubu mücadelesinde, Spor Toto 2. Lig ekibi Aydınspor karşısında yine puan kaybetti: 1-1. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, evinde de 2 puan bırakıp liderlik mücadelesinde yara aldı. Aydınspor, 36'da Ömer Karancı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Timsah, Sercan Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Aydınspor, Berat Ali Genç ile eşitliği sağladı ve mücadele 1-1 berabere bitti.



HAMZAOĞLU TEBRİK ETTİ

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, rakibi tebrik ettiklerini söyledi. Kupa maçına çok forma şansı bulamayan oyuncularla çıkmayı tercih ettiklerini vurgulayan tecrübeli hoca, "Rakibimizi kutluyorum. Eksik kalmalarına rağmen iyi bir mücadele sergilediler" ifadesini kullandı.