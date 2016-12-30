Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenerek ilk iki iddiasını artırdı. Kadıköy'de yoğun yağış nedeniyle ağırlaşan zeminde oynanan 2016'nın son maçında Kanarya gol-şov yaptı. Perdeyi 38'de şık bir röveşata ile Moussa Sow'a adeta nazire yapan Fernandao açtı.



4. RÖVEŞATA GOLÜ

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon röveşatadan attığı 4. gol oldu. Diğer 3 röveşata golü Sow atmıştı. 41'de Skrtel arka direkte takipçiliğinin ödülünü aldı. Salih'in 59'daki vuruşunda top üst direkten dönerken, 67'de Fernandao, Caner'in pasında farkı 3'e taşıdı. 69'da Muhammed Samed sahne aldı. 78'de Fernandao hat-trick'e imza atarken, 84'te Miroslav Stoch skoru ilan etti: 6-0.







FERNANDAO'DAN 5 MAÇTA 7 GOL

Hat-trick yapan Jose Fernandao son 5 maçta 7 gol kaydetti. Brezilyalı oyuncu, sakatlıktan çıktıktan sonra oynadığı Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşılaşmaları ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Amed ve iki Menemen Belediye maçlarında üst üste toplamda 7 kez fileleri havalandırdı.



7 PUANA YÜKSELDİ

Kanarya'da Salih Uçan ve Şener Özbayraklı da futbollarıyla yıldızlaşırken, Menemen Belediyespor'un en azından bir gol çabalarına kalesini kapatan Fabiano izin vermedi. Bu sonuçla Fenerbahçe C Grubu'nda puanını 7'ye yükselterek bir maçı eksik lider Gençlerbirliği'nin ardından 2. sıradaki yerini korudu. Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.



ADVOCAAT'TAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe beklendiği gibi sahaya yedek ve genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile çıktı. Trabzonspor maçı 11'inden sadece Şener, İsmail, Roman ve Fernandao'ya görev veren Advocaat; Fabiano Riberio, Martin Skrtel, Caner Koca, Salih Uçan, Ozan Tufan, Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'a 11'de şans verdi.



GENÇLERDEN 1 GOL 1 ASİST

Advocaat'ın görev verdiği genç oyuncuların performansı yüzleri güldürdü. İlk 11'de sahaya çıkan Caner Koca, Fernandao'nun attığı 3. golün asistini yaparken, 68'de oyuna giren Muhammed Samed Karakoç ise Stoch'un pasında skoru 4-0'a getiren golü kaydetti. Maç sonu konuşan gençler, Dick Advocaat'a teşekkür ettiler.