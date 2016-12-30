Saymayı öğrenin
Advocaat ligde ilk 3 maç sonrası devreyi değerlendirdi; “Avrupa’da ve ligde 2 yenilgi aldık. Birisi bundan şikayetçi ise saymayı bilmiyordur” dedi
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:44
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, farklı Menemen zaferi sonrası ilk devreyi güzel bir şekilde kapattıklarını belirtti. Grupta ikincilik halinde kupada Beşiktaş'la eşleşme ihtimali sorulan tecrübeli teknik adam, "Ne kadar derbi, o kadar iyi. Derbiler, futbol ve futbolcu için o kadar iyidir" yanıtını verdi. Sezonun ilk yarısını da değerlendiren Advocaat, "İlk 3 maçtan 1 puanla ayrıldık ama daha iyi olan taraf bizdik. Sonrasında Avrupa'da ve ligde sadece 2 yenilgi aldık. Eğer birisi bu durumdan şikayetçiyse bundan saymayı bilmiyordur" diye konuştu.
FERNANDAO TAKIMDA KALACAK
Advocaat, Ben Arfa transferi ve Fernandao haberlerine açıklık getirdi. Hollandalı hoca, "Bu tarz dedikodular olur. Fernandao, F.Bahçe'nin futbolcusu. Doğru fizik formu buluyor. Merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz" dedi.
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